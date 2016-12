FCN : La Brigade Loire stoppe sa grève, mais veut la tête de Kita !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Dans un communiqué, les responsables de la Brigade Loire, principale association de supporters du FC Nantes, ont annoncé ce mercredi que les autorités avaient décidé, avec l'aide du club, d'interdire de stade plusieurs de leur adhérents, dont le capo. Ecoeurée par cette décision, qui selon elle symbolise tout le mal que pense Waldemar Kita des supporters, la Brigade Loire annonce cependant qu'elle a décidé de stopper sa grève des encouragements et tiendra donc son rôle ce mercredi soir à la Beaujoire contre Montpellier.

« Nous avons appris ces dernières heures que les responsables de notre groupe, dont notre capo, étaient visés par une mesure administrative (procédure arbitraire prise sans la moindre décision de justice) et seront dans les prochaines semaines interdits de stade. La situation est désormais très claire : les dirigeants du FC Nantes et les autorités ont fait le choix commun de se débarrasser de la Brigade Loire. Les événements de FC Nantes - Toulouse sont un écran de fumée et servent aujourd’hui de prétexte pour faire taire le groupe le plus influent de la Beaujoire. Avec ces mesures, le club ne combat a aucun moment la violence ; il ne veut tout simplement plus de contestation au stade (…) Mr Kita n'a jamais supporté la critique. Aujourd'hui, lui et ses sbires decident purement et simplement de la supprimer. Leur méthode : bâillonner la tribune Loire en s’en prenant à son groupe moteur. Cette attitude est opportuniste, irresponsable et contre-productive (…) Les très nombreux messages de soutien, mais surtout notre capitaine Remi Riou, que nous avons pu rencontrer ce mardi soir, ont fini de nous conforter dans ce choix. Aussi, et dès ce soir contre le Montpellier HSC, nous reprendrons les encouragements pour nos joueurs. Sans matériel, nous ferons de notre mieux pour assurer une ambiance digne de ce nom, car notre équipe en a plus que jamais besoin pour se sortir de cette situation compliquée. Et nous espérons que les supporters seront nombreux à prendre le chemin de la tribune Loire (…) La contestation envers la direction du club, elle, continue plus que jamais. Cependant, dans un contexte rendu épineux par cette absence totale de dialogue, nous encourageons vivement nos membres et nos nombreux sympathisants à ne pas répondre aux éventuelles provocations. Cela servirait I'interêt de certains, mais certainement pas le notre. Soyons solidaires, motives et déterminés. Nous serons toujours la ! », préviennent les responsables de la Brigade Loire, déterminés à soutenir le FC Nantes tout en fustigeant l’attitude de Waldemar Kita.