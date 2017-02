FCN : L’OM pratique le plus beau jeu de L1 ose Conceição

Dans : FC Nantes, OM, Ligue 1.

En colère après la défaite de Nantes à domicile contre Nancy (0-2) dimanche, Sergio Conceição avait critiqué la Ligue 1 de manière générale.

« Ils n’arrivaient dans notre dernier tiers de terrain que sur du jeu direct et des longs ballons. Mais je vois que c’est comme ça le foot, ici, en France, il y a beaucoup d’équipes comme ça », avait constaté l’entraîneur des Canaris. Pourtant, Conceição n’a pas du tout le même discours au sujet de son prochain adversaire. Fan de la philosophie de Rudi Garcia, le Portugais considère l’Olympique de Marseille comme l’équipe la plus séduisante du championnat avec l’AS Monaco.

« A Rome, il a fait un travail magnifique, a rappelé le coach nantais. Je pense qu'il le fait aussi à Marseille. Prendre l'équipe en cours de route, ce n'est pas facile mais Marseille est aujourd'hui une équipe avec beaucoup de positif, selon moi. Il y a de très bons principes d'équipe, principalement offensivement où ils ont du poids et une dynamique intéressante. Les milieux de terrain offensifs sont aussi forts, avec l'idée de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Dans le contenu du jeu, c'est sans doute l'équipe la plus forte en France, avec Monaco. » Une défaite face à l’OM serait donc moins difficile à digérer...