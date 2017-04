FCN : L'Europe ? Conceiçao préfère parler du maintien

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Revenu à trois longueurs de l'ASSE, et pointant à sept points de Bordeaux, qui sera dimanche l'hôte des Canaris à la Beaujoire, le FC Nantes peut encore rêver d'une fin de saison exceptionnelle avec au final un ticket pour l'Europa League. Mais pour Sergio Conceiçao, qui est arrivé à Nantes pour sauver le club alors que tout allait mal, il ne faut tout de même pas trop s'emballer.

C'est ce qu'a confié le technicien portugais du FC Nantes à la veille de ce derby de l'Atlantique. « C'est un match important pour accrocher le maintien. Mathématiquement, on n'est pas sauvé. Après le maintien, on mettra l'objectif de rester dans le top 10. On regardera ensuite toujours plus haut. Je sais que ce n'est pas amusant de dire ça. On est proches du maintien. Mais ce n'est pas fait. Je suis ambitieux parce que mon équipe donne les signes d'ambitions. Mais je dois rester attentif. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas un objectif. On est dans la position de rêver. Ca ne coûte rien. Le plus important, c'est d'être réaliste. Pour le moment, c'est de rester dans le top 10 », a répété le technicien nantais, conscient qu’il ne doit pas non plus survendre son équipe à cet instant crucial de la saison.