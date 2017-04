FCN : L'annonce de Kita, Conçeiçao ne s'y attendait pas

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Grand artisan du maintien du FC Nantes, Sergio Conceição est un entraîneur très convoité. Selon certaines rumeurs, la Lazio Rome serait intéressée.

Rien de très rassurant pour l’effectif nantais dont plusieurs joueurs lient en partie leur avenir à celui du Portugais. Du coup, Waldemar Kita a tenu à rassurer tout le monde cette semaine. « On est content que Sergio reste, qu'on continue », a indiqué le président du FCN. Ce vendredi, on attendait donc la confirmation du technicien en conférence de presse. Mais visiblement, les deux hommes n’ont pas la même version.

« Je ne veux pas parler de ça mais j'ai commencé à parler avec le président, a précisé Conceição, surpris par l’annonce de son supérieur. La vérité ? Oui (sourire). Mais on va se focaliser sur le match et si vous voulez, on parle de ça lundi ou mardi. Il n'y a rien de spécial, c'est seulement le timing, c'est moi qui ne veux pas accélérer les choses car on a des matchs importants, on est concernés par le championnat. Le président a donné son avis, il a envie que je reste et pour l'instant, il n'y a rien de contraire. » Avant la réception de Lorient samedi soir, l’avenir du coach nantais reste incertain.