FCN : Kita s’est mis à genoux pour garder Conceição

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après la victoire contre Lorient (1-0) samedi en championnat, l’entraîneur du FC Nantes Sergio Conceição a annoncé sa prolongation de contrat jusqu’en 2020.

Une excellente nouvelle pour le club nantais, qui s’attendait peut-être à des négociations beaucoup plus complexes. En effet, le Portugais laissait planer le doute sur son avenir, pendant que le Standard de Liège et la Lazio Rome lui faisaient les yeux doux. Alors comment expliquer une décision et une signature aussi rapides ? Conscient d’appartenir à une formation populaire, au sein d’un championnat de qualité, Conceição a souhaité se poser afin de casser son image de mercenaire, lui qui avait connu quatre clubs portugais en cinq saisons.

Mais surtout, Waldemar Kita, réputé intrusif, a accepté de laisser le pouvoir à son coach dans le secteur sportif, révèle le site de 20 Minutes. Quant à l'aspect financier, le dirigeant aurait accepté d’offrir le plus gros salaire du club à Conceição, avant de lui garantir un gros budget mercato estimé entre 15 et 20 M€ ! A croire que le technicien est plutôt doué pour négocier...