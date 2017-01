FCN : Kita refuse de revoir Sigthorsson à Nantes !

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Galatasaray et Kolbeinn Sigthorsson sont passés en force durant ce mercato d'hiver, puisque le club stambouliote et l'attaquant islandais se sont entendus pour mettre un terme au prêt décidé avec le FC Nantes l'été dernier, sans en référer une seule seconde aux Canaris. Et forcément, Waldemar Kita n'a pas du tout aimé cet accord sur son dos, d'autant plus que le président du FC Nantes est clair et net, il refuse de voir Kolbeinn Sigthorsson revenir au sein de son club et encore plus porter le maillot nantais.

« On n’a toujours aucun contact, ni avec Galatasaray, ni avec le joueur. Je me retrouve devant le fait accompli. Je ne sais pas où est Sigthorsson, il s’est arrangé avec Galatasaray mais il doit nous parler. J’ai entendu qu’il ne voulait pas rester en Turquie pour des raisons de sécurité. Ça se comprend, mais qu’il me tienne au courant !Notre intérêt est qu’il joue car il se trouve en méforme physique. Mais il est inenvisageable qu’il reste à Nantes », prévient, dans L’Equipe, Waldemar Kita. Afin de trouver une solution, le président du FC Nantes espère rapidement pouvoir prêter l'attaquant islandais, lequel n'a jamais joué avec Galatasaray, tandis qu'un avocat planche sur le dossier avec l'espoir de trouver une solution faute de quoi une action sera menée contre le club turc.