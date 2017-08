FCN : Kita a tenté un audacieux come-back en provenance du PSG

Dans : FC Nantes, Mercato, PSG.

Ancien joueur du FC Nantes, Grzegorz Krychowiak ne retrouvera pas la Maison Jaune. Le club de Loire-Atlantique a tenté sa chance cet été en constatant l’évidence, à savoir que l’international polonais ne faisait pas partie des plans d’Unai Emery. Mais malgré l’insistance de Waldemar Kita, le milieu de terrain parisien n’a pas voulu entendre parler d’un nouveau passage chez les Canaris.

« Je voulais prendre Grzegorz Krychowiak. J’ai discuté avec le PSG et le joueur. Il préfère aller à l’étranger, en Espagne ou en Italie. Dommage ! Il s’est relancé chez nous lorsque Bordeaux, où il cirait le banc, l’a prêté. Pour moi, c’est un joueur très professionnel. Il est au PSG depuis un an désormais, mais il ne joue pas de façon régulière. Il nous conviendrait parfaitement. Nous sommes à la recherche d’un six. Mais Grzegorz a son plan de carrière en tête, le prestige et le niveau sportif entrent en compte. J’avoue que je savais que ce serait difficile au PSG, il y aura toujours un Veratti ou un Matuidi devant lui », a expliqué le président du FC Nantes dans les colonnes du journal polonais Sport. Reste à savoir où Krychowiak rebondira, lui qui va bien devoir se rendre à l’évidence dans les prochaines semaines s’il continue de squatter les tribunes plus que la pelouse.