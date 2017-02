FCN : Des mouchoirs pour amadouer Kita contre l'OM, les fans y croient

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OM.

Depuis les incidents du match entre Nantes et Toulouse (1-1, 12e journée), lorsque des supporters nantais avaient tenté d’agresser le président Waldemar Kita, de nouvelles mesures de sécurité ont été mises en place à la Beaujoire.

En plus des contrôles renforcés à l’entrée du stade, le club a interdit toute animation. Autant dire que l’ambiance n’est plus du tout au rendez-vous. Et c’est justement ce qui agace certains supporters indépendants qui ont décidé de lancer un message à la direction lors de la réception de l’Olympique de Marseille. « Dimanche 12 février, j'agiterai à la 15e minute un mouchoir blanc pour signifier ma lassitude d'être déconsidéré », peut-on lire dans l’appel d’un fan mécontent sur les réseaux sociaux.

« Je n’ai rien à voir avec les auteurs incriminés mais qu’importe, je dois depuis laisser à la maison mon drapeau, je dois chanter à contretemps car n'arrivant plus à entendre le capo, je dois entrer dans le stade sous l’œil vigilant de policiers en tenue anti-émeute accompagnés de chien, s’est-il plaint. Les tribunes sont une force, une machine humaine dont le carburant est la passion. Comment supporter son club lorsque celui-ci se défie de vous, lorsqu’il asphyxie votre enthousiasme, vous infantilise et vous considère comme un simple figurant dans la pièce qui se joue (…) ? » Et au cas où le message ne circulait pas assez, des tracts seront distribués avant la rencontre dimanche soir.