FCN : Au tour de Nantes de s'intéresser à Carrasso au mercato

Après le départ de Rémy Riou à Antalyaspor au cours des derniers jours, le FC Nantes recherche activement un gardien de but. Plusieurs pistes ont été explorées, notamment en Italie. Mais pour l’heure, Claudio Ranieri n’a pas trouvé la perle rare, et ce à deux semaines maintenant de la première journée de Ligue 1 qui verra Nantes affronter le LOSC de Marcelo Bielsa. Ansi, Waldemar Kita et son équipe s’activent et se seraient renseignés sur la situation de Cédric Carrasso.

Libre de tout contrat après une aventure de plus de huit ans à Bordeaux, l’international français plaît à l’état-major du récent septième de Ligue 1 selon les informations du 10 Sport. Plusieurs atouts auraient convaincu Claudio Ranieri : l’expérience, la maturité et la disponibilité à moindre coût du joueur. Reste désormais à voir si Nantes parviendra à trouver un accord salarial avec l’ancien gardien de l’OM. Ce qui n’avait pas été le cas pour Montpellier puis Rennes, qui avaient également pensé à lui pour prendre respectivement la succession de Geoffrey Jourdren et Benoît Costil…