FCN : Au mercato, Kita promet, Ranieri attend

Dans : FC Nantes, Mercato.

Le marché des transferts et le FC Nantes, c’est souvent une histoire longue et compliquée. Il y a un an de cela, René Girard accusait son président de lui avoir promis monts et merveilles sans finalement lui donner les moyens d’avoir une équipe compétitive. Un an plus tard, Claudio Ranieri demeure patient, mais le coach italien ne masque pas son désir de voir au moins trois joueurs poser leurs valises à la Jonelière, ce qui lui a été promis par Waldemar Kita. En conférence de presse avant le lancement de la saison, l’ancien coach de Leicester a expliqué que son équipe actuelle ne le satisfaisait pas.

« Nous ne sommes pas prêts, j’attends encore des joueurs. J'entends le président car je sais qu'il n'est pas facile de prendre le bon joueur avec le bon chiffre. Mais je peux le dire, le mercato actuel ne me satisfait pas. J’attends des joueurs et je pense alors que nous pourrons faire une bonne saison », a promis l’entraineur des Canaris, qui risque bien de mesurer le retard face à une équipe comme Lille, qui a déjà fait le plein de recrues depuis plusieurs semaines.