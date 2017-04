FCN : Amine Harit n'a pas prévu de faire un coup tordu à Nantes

Dans : FC Nantes, Mercato.

Révélé cet été à l’occasion du championnat d’Europe U19 qu’il a remporté avec l’équipe de France, Hamine Arit a réussi à enchainer avec une importance grandissante au sein du FC Nantes.

Forcément, entre cette exposition soudaine et sa confirmation chez les pros, le jeune milieu de terrain offensif voit du monde frapper à la porte en vue du mercato estival. Et il y a de quoi faire tourner quelques têtes, puisque le Bayern Munich se serait même renseigné sur sa situation contractuelle, tout comme des clubs espagnols. Mais pour le moment, le jeune Canari n’envisage pas de prendre son envol ailleurs, comme il l’a confié dans les colonnes de Goal !

« Je n’ai pas signé pour partir cet été. Je l’ai fait pour montrer que je tenais au club. Pour eux c’était une récompense pour mon Euro et mon début de saison et pour moi, c’était pour montrer que je ne voulais pas partir vite et que ça me faisait plaisir de rester », a confié celui qui vient en effet de prolonger à Nantes, et n’entend pas sauter les étapes en changeant de club dès cet été.