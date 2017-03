FCN : Amine Harit est prévenu, Conceição fait les sorties de boite

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Récemment pris par la patrouille pour avoir passé une nuit en boite peu avant une rencontre, Amine Harit a fait amende honorable, acceptant sa mise à l’écart provisoire et assurant qu’on ne l’y reprendrait plus.

Et pour s’en convaincre, le jeune milieu de terrain nantais pourrait écouter l’anecdote récemment racontée par son entraineur. En effet, Sergio Conceição ne rigole pas avec la discipline et l’unité du groupe, et cela ne date pas d’hier. L’ancien joueur du FC Porto a ainsi narré un épisode qui résume assez bien comment il réagit face aux écarts de la vie professionnelle.

« Le succès, c’était un groupe solide, l’amitié et la formation, qui est toujours la colonne vertébrale du club. Un jour, Jardel est en discothèque. Un dirigeant l’apprend. Il appelle Jorge Costa, le capitaine et lui demande : "On va attraper Jardel ?". Jorge Costa lui répond : "Non, laissez-nous faire". Et avec Jorge Costa, on est allés chercher Jardel en boîte de nuit », explique dans Ouest-France l’entraineur des Canaris. Et s’il n’a pas hésité à ramener le double Soulier d’Or à la raison, nul doute qu’Amine Harit et les Nantais désireux de faire la bringue peuvent craindre le pire.