FCN : Amine Harit à Schalke 04, c’est parti

Dans : FC Nantes, Mercato.

Le bras de fer aura été de courte durée. Ce mardi, Amine Harit s’est entretenu avec son président et cela a visiblement suffi pour l’envoyer vers Allemagne. Le jeune milieu de terrain a été autorisé à zapper les prochains entrainements et à se diriger vers Paris, dans l’attente d’un accord pour son transfert, annonce 20 Minutes. Rien n’est encore bouclé, mais si les Canaris ont donné leur feu vert pour laisser filer leur joueur, c’est que l’accord n’est plus très loin. Amine Harit attend donc désormais dans la capitale l’autorisation de son club pour s’envoler vers l’Allemagne et boucler ce transfert qui devrait approcher des 10 ME.

Un coup dur sportif pour le club de Loire-Atlantique, même si cela permet probablement d’éviter un clash. Le joueur a salué ses coéquipiers une dernière fois lors de leur stage à Annecy et espère désormais rejoindre le club de Gelsenkirchen avant la fin de la semaine.