FCN : 3,6ME par an pour Ranieri ? La réponse foudroyante de Kita

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après le départ express de Sergio Conceiçao, qu'il n'avait pas vu venir, Waldemar Kita n'a pas hésité à s'offrir Claudio Ranieri, même si le technicien italien avait des exigences financières colossales. Interrogé sur le salaire de Ranieri à Nantes, on parle de 300.000 euros par mois, le président des Canaris a clairement fait savoir que cela ne regardait personne et que le prix payé pour le coach transalpin était le juste prix.

« Je n’ai pas l’habitude de parler de salaires. Qu’est-ce qui m’interdit de payer le prix que je souhaite ou qu’est-ce qui interdit à Paris de payer un joueur tant ou tant ? On se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Si j’ai envie de payer 50 000, je paye 50 000. Si j’ai envie de payer 200 000, je paye 200 000. Ce qui est important, c’est qu’à la fin, le budget soit équilibré. Je pense qu’on est en train de faire des procès d’intentions à certaines personnes ou à certains clubs. Vous devriez être contents qu’on amène des joueurs ou des entraîneurs de haut niveau. Il y a 25 % de personnes en plus dans les stades depuis le début de championnat. Aujourd’hui, même des grands clubs espagnols nous disent qu’on leur pique des joueurs. Le championnat français va être beaucoup plus séduisant », a fait remarquer Waldemar Kita, qui pense évidemment au PSG et au double transfert de Neymar et Kylian Mbappé au PSG.