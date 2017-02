FC Nantes : Conceição envoie un message à Kita pour son avenir

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Le FC Nantes est encore loin d’être considéré comme une équipe régulière du championnat de France, mais les Canaris ont tout de même nettement redressé la barre depuis l’arrivée de Sergio Conceição à la tête de la formation de Loire-Atlantique. Désormais bien calé dans le ventre mou, le FCN n’est pas encore sauvé mais peut voir venir, et un succès ce vendredi face à Dijon aurait le don de confirmer cette tendance. De quoi détendre sacrément l’entraineur portugais, qui a évoqué avec malice son avenir en cas de maintien.

« Cela dépend toujours des résultats. Si le président ne me jette pas, ça va, je reste (rires). Je suis sous contrat. On va discuter pour voir si je reste trois, quatre ou cinq ans. Comme je dis toujours, il y a deux types d’entraîneurs : celui qui a la valise à la main et un autre avec la valise à côté. Moi, pour le moment, elle est à côté. Je suis très content et fier d’être ici. L’ambiance ici me touche car je suis habitué à vivre le foot avec passion… et quand je me rappelle de l’ambiance contre Marseille dans le stade, c’était magnifique. Je suis dans le club qui vit le foot comme moi, avec passion et ambition. Je suis très content ici », a livré l’ancien joueur de la Lazio Rome sur France 3, dans un plebiscite pour le public nantais qui lui vaudra certainement quelques belles ovations lors des prochains matchs, la Beaujoire appréciant son caractère sanguin et sa volonté de gagner à toute épreuve.