Officiel : Nancy perd son capitaine, Lenglet signe à Séville !

Le bras de fer qui s'annonçait entre Clément Lenglet et l'AS Nancy-Lorraine a tourné court. En effet, ce mercredi, le club lorrain a officialisé sur son site internet le départ de son capitaine : « Après 86 matchs officiels sous le maillot de l’AS Nancy-Lorraine, Clément Lenglet quitte son club formateur. L’international espoir va s’engager pour quatre saisons avec le FC Séville, actuellement troisième de la Liga et vainqueur des trois dernières éditions de la Ligue Europa. A 21 ans, le vice-capitaine de l'ASNL va découvrir l’un des plus grands championnats européens mais également la Ligue des Champions puisque le club andalou affrontera Leicester en 8e de finale. »

Pour ce transfert, on annonce un accord entre le club lorrain et le FC Séville moyennant 4,5ME plus 0,5M de bonus. Mardi, Pablo Correia s'était longtemps entretenu avec le jeune défenseur, mais l'international Espoirs tricolore avait répété à l'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine qu'il souhaitait fermement rejoindre le club andalou à deux ans et demi de la fin de son engagement. Et les dirigeants lorrains ont préféré céder, malgré l'impact sportif et psychologique engendré par ce départ. Agé de 21 ans, Clément Lenglet a signé son premier contrat pro en 2013 avec le club nancéien, et l'année suivante il avait même repoussé une offre de la Juventus, lui qui a connu toutes les sélections tricolores depuis les U16.