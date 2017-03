Nancy : Une vidéo qui risque de faire exploser le vestiaire

Dans : Nancy, Ligue 1.

Dimanche soir, l'émission J+1 a diffusé une vidéo filmée dans le vestiaire de Nancy avant le retour des joueurs. On y voit et entend Pablo Correa faire part à son président de tout ce qu'il pense de ses joueurs. Et le moins que l'on puisse dire et que l'entraîneur n'y va pas de main morte avec son effectif, qualifiant notamment son portier, Sergey Chernik, de « gardien en bois » et affirmant à Jacques Rousselot qu'il pouvait le virer s'il pensait que cela pourrait sauver la place de Nancy en Ligue 1. Une séquence totalement surréaliste et qui risque de laisser des traces, Correa ayant visiblement constaté en toute fin d'enregistrement qu'une caméra était là.