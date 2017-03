Nancy : « Un penalty très litigieux » pour le PSG, Correa rage

Dans : Nancy, PSG, Ligue 1.

Pablo Correa, entraîneur de Nancy, après la défaite contre le PSG (1-0) : « C’est rageant de perdre de cette manière. C’est un penalty très litigieux. Paris n’a pas besoin de ça pour nous battre. Difficile de juger à vitesse normale ? À vitesse normale, ce n’est jamais favorable pour nous. Et quatre minutes avant, on touche les deux poteaux. En marquant, on faisait douter le PSG. C’est de la malchance. Le PSG n’a pas réussi à mettre de la vitesse. On n'a pas renoncé à attaquer. Cela s'est joué à cinq minutes près, on y a cru. Le plan a bien fonctionné avec de jeunes joueurs qui n’ont pas l’expérience de ces matchs. Ils vont grandir. On va lutter jusqu’à la fin pour le maintien », a-t-il déclaré sur Canal+.