Nancy : Noël, c’est fini rappelle Pablo Correa

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa, entraineur de Nancy, après la défaite 0-2 à domicile devant Bordeaux : « J'ai la sensation, au vu du résultat, que cela s'est joué pour nous en première période et que les Bordelais nous ont battu au métier, en espérant tranquillement. On n'a pas été dominé mais ils ont gagné. Ça a été une semaine cadeau, en trois-quatre jours on perd deux matches parce qu'on fait des cadeaux. Je pense que Bordeaux n'en demandait pas autant. Cela nous arrive en ce moment, il faudra encore une fois repartir, revenir à des choses plus simples, rechercher une certaine efficacité. Mes joueurs sont capables de faire des choses très intéressantes mais on n'a pas de marge ; j'ai l'humilité de le dire, je l'ai dit, je le redis et le dirai à la fin du championnat mais mes joueurs le savent. Toutefois on réalise des matches intéressants. Mais il faut être plus efficace. Il faut continuer à travailler ».