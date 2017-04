Nancy : Nice « n'est pas énorme » balance Correa

Dans : Nancy, Ligue 1, OGCN.

Pablo Correa, entraîneur de Nancy, après la défaite à Nice (3-1) : « Nos transitions n'ont pas été suffisamment à la hauteur pour prétendre à mieux à Nice. J'ai des regrets sur l'égalisation. Dans l'ensemble, nous avons réalisé une assez bonne mi-temps même si tout n'a pas été parfait. On savait que ce Nice passe beaucoup par l'axe. On a travaillé toute la semaine dans ce sens. À la mi-temps, on a essayé d'améliorer notre jeu. Nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons trop abusé de longs ballons et nous nous sommes perdus dans un pressing niçois qui n'est pas énorme. On a tout de même eu la balle du 2-2. On ne prétendait pas dominer à Nice. Mais à l'aller, Nice avait marqué le but de la victoire sur son unique tir cadré ».