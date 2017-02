Nancy : La L1 est folle, Correa ne regarde pas le classement

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa, entraîneur de Nancy, après la victoire à Nantes (0-2) : « Pour une équipe déséquilibrée, ça ne passe pas mal... On arrive à faire des résultats, surtout ici à Nantes. Ca nous est arrivé pas mal de fois à Marcel Picot de faire ce genre de match et de repartir les poches vides. Dans notre championnat, on ne peut pas attendre l'adversaire. Nantes a dominé en première mi-temps et on s'est dit à la mi-temps qu'il fallait pousser les actions jusqu'au bout. C'est ce qu'on a fait. J'ai dit à mes joueurs de regarder les points et pas le classement. Vous gagnez deux matchs, vous êtes très bien. Vous perdez deux matchs, et c'est difficile. On se prépare à se battre jusqu'à fin mai. Ce n'est pas rien ce qu'on a fait : gagnez deux fois chez un adversaire ».