Nancy est chaud, mais Correa rappelle qu'il fait très froid

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa, entraineur de Nancy, après la victoire 1-0 face à Bastia : « La première grosse occasion, c'est Bastia qui l'a eu mais le groupe nancéien a eu le mérite de tenir le match, malgré une première période très difficile et pas seulement du fait du terrain. Je pense que l'adversaire y était aussi pour quelque chose. On a réalisé une première période très moyenne mais c'est bien que le groupe trouve les choses nécessaires pour changer la destinée d'une rencontre. Vous me parlez de notre onzième place au classement mais on n'est proche de rien, sauf du froid et de la neige. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'on va faire à Caen pour réaliser un bon match. Je sais que les matches de reprise de Championnat, et c'en était un, sont toujours des matches très difficiles »