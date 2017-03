Nancy : Correa fait une annonce fracassante aux « petits cons »

Dans : Nancy, Ligue 1.

Jacques Rousselot n'était pas à prendre avec des pincettes samedi soir après la défaite de Nancy face à Lorient, le président du club lorrain ayant qualifié ses joueurs de « petits cons ». Conforté à son poste par le patron de l'AS Nancy-Lorrain n'était pas non plus d'humeur badine. Et le technicien lorrain a même été clair, c'est vers la Ligue 2 que fonce le club au chardon. Sans détour, Pablo Correa promet le pire à ses joueurs compte tenu de ce qu'il voit au quotidien.

« Si on n'accepte pas notre niveau, on ne pourra pas s'en sortir. On ne devient pas des joueurs de L1 en claquant des doigts, en faisant quelques matches. Il y en a beaucoup qui se croient des joueurs de L1 et voilà. C'est un problème de niveau, on ne l'a pas, il faut l'accepter. Vu ce que j'ai vu contre Lorient, je ne vois pas d'autre issue que la L2 à la fin. Il va falloir mettre beaucoup plus. On peut aller encore plus bas si on se prend pour des autres. C'est pour cela que j'ai interpellé les joueurs à la fin. Cela veut dire qu'il y a un vrai problème. Je suis très déçu par l'attitude de certains de mes joueurs », a fait remarquer l’entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine, conscient que l’heure est grave pour une formation qui avait rectifié le tir après un mauvais début de saison.