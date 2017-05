Nancy : Bon dernier, Correa rêve d'un baroud d'honneur

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa, entraîneur de Nancy, après la défaite à Dijon (2-0) : « Je crois que ce match est le reflet de notre saison. On avait des intentions pour faire un résultat, il y avait la possibilité de faire mieux notamment en première période. Nous avons eu l'occasion de revenir à 1-1, mais on tape sur la barre. Il va falloir laver les têtes, car les joueurs sont très touchés. On a encore l'espoir de terminer à la dix-huitième place de barragiste. Il faudra battre Saint-Etienne et attendre les résultats de Bastia et Lorient. On se doit de gagner ce dernier match, pour nous, pour nos supporters ».