ASNL : Nancy ne regarde plus les autres avant la 38e journée

Dans : Nancy, Ligue 1.

Vincent Hognon (entraîneur-adjoint de Nancy, Pablo Correa étant suspendu, après la victoire contre Rennes) : « On n’a jamais lâché, on a une volonté profonde de s’en sortir. On ne peut pas s’occuper des résultats des autres. Pour s’en sortir, on doit prendre des points, c’est l’essentiel. Casser la série, c’était aussi essentiel. Même si les joueurs, qui font des passes décisives ou marquent sont précieux, c’est vraiment le collectif qu’il faut ressortir. La saison de Dia n’est pas finie, on attend de lui qu’il apporte encore. Maouassa a beaucoup, beaucoup de marge, il travaille bien, il est à l’écoute, il s’impose doucement avec ses qualités. C’est bien d’avoir pris trois points mais c’est au soir de la 38e journée qu’on regardera réellement le classement. »