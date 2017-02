ASNL : Nancy commence à sérieusement trembler

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa (coach de Nancy battu à domicile par Montpellier) : « On n'a pas fait du tout le match qu'on voulait faire. On a encaissé sept buts en deux matches, sans pouvoir marquer. La suite nous dira si on est capable de se remettre de ce faux-pas ou si c'est quelque chose de durable. Il y avait des joueurs de qualité à maîtriser à Montpellier, mais on n'en a pas été capable. J'ai la sensation qu'on a couru beaucoup moins que l'adversaire et c'est quelque chose qui me dérange. Dans la transmission de balle, il y a eu de la précipitation, des mauvais choix. Je pense qu'une grande partie de notre match, on l'a perdu au milieu de terrain. Il y a une stat: on a fait 25 centres, on n'en a pas touché un. La vérité, c'est cela.»