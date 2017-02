ASNL : Correa sait ce qu'il manque à Nancy

Dans : Nancy, Ligue 1.

Pablo Correa (entraîneur de Nancy après la défaite à Angers ) : « On peut résumer ce match à cette entame qui a fait la différence. On prend un but sur le premier ballon qui entre dans la surface, à l'instar de notre dernier match à la maison. Forcément, l'adversaire entre dans le match différemment... On a eu des occasions en première mi-temps. Aujourd'hui, il en suffisait d'une et ce sont eux qui l'ont mise au fond. Ce premier but, c'est un manque de concentration. On savait que cette équipe-là jouait sur Ndoye, ça fait un moment que c'est comme ça... En première mi-temps, la défense a été en grande difficulté, on a laissé des espaces entre nos milieux et la défense et ça nous a été défavorable. Les occasions étaient là... La finition est un problème récurrent pour nous depuis la première journée. Tant qu'on ne fera pas mal en marquant des buts, on ne pourra rien attendre. »