MHSC : Vers un départ en Espagne pour Boudebouz ?

Ce n’est plus un secret depuis plusieurs semaines maintenant : Ryad Boudebouz ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. L’international algérien auteur de 11 buts en Ligue 1 la saison dernière suscite l’intérêt de plusieurs écuries européennes dont West Ham et le Bayer Leverkusen. Mais selon les informations de France Football, c’est le Bétis Séville qui se fait le plus pressant pour rafler la mise dans ce dossier. Le club espagnol, qui a perdu Jonas Martin, vendu à Strasbourg, il y a quelques semaines, aurait offert près de 7 millions d’euros au MHSC.

Estimé à 15 millions d’euros au début du mercato, l’ancien Sochalien pourrait quitter le sud de la France en cas d’offre à hauteur de 10 millions d’euros. Les positions des deux clubs pourraient se rapprocher dans les prochains jours…