MHSC : Sur le mercato et Boudebouz, Der Zakarian est cash

Dans : MHSC, Mercato, Liga.

Après avoir terminé sa préparation estivale face à l'Olympique Lyonnais dimanche (1-1), Montpellier ne s'attend pas à vivre une fin de mercato agitée, malgré le dossier Boudebouz.

Cet été, le MHSC s'est renforcé dans tous les compartiments du jeu. Au but, Lecomte est arrivé en provenance de Lorient, Mendes et Aguilar ont comblé les manques défensifs avec Píriz dans l'entrejeu, et Sio est notamment venu donner du poids à l'attaque. Dans le sens des départs, seul Steve Mounié est parti pour Huddersfield contre 13 ME. Et c'est peut-être tout pour cet été... Si l'on en croit les dires de Michel Der Zakarian, le club héraultais ne bougera plus pendant ce mercato.

« On a réussi à garder à peu près tout le monde. On vient de signer un milieu défensif, Facundo Piriz, et ensuite, a priori, ça ne bougera plus. Boudebouz ? Le club n’a reçu aucune offre. Et en stage, malheureusement, il s’est blessé avec une entorse au genou. Donc notre meneur de jeu est parti pour rester », a lâché, sur La Dépêche du Midi, MDZ, qui avoue donc que Ryad Boudebouz devrait rester à Montpellier cet été malgré le récent intérêt du Betis Séville.