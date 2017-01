MHSC : Sanson à l'OM, Nicollin fait un prix pas vraiment d'ami

Dans : MHSC, OM, Mercato.

Non, Morgan Sanson n’a pas crevé l’écran lors de son apparition en Coupe de la Ligue face à Lyon, se blessant même à la cheville pour céder sa place en première période, pour son premier match de janvier.

Mais pourtant, en une semaine, son prix a carrément doublé. Toujours adepte des phrases chocs, Louis Nicollin a expliqué sur France Bleu Hérault que son club ne demandait plus « 10 à 15 ME » pour son meneur de jeu, mais une somme bien plus élevé. Et cela alors que le club de Montpellier a déjà fait savoir qu’il n’aimait pas voir l’OM tourner autour de son international espoirs.

« Morgan Sanson ne partira pas cet hiver sauf si nous avons une offre de 20 à 25ME. Il est à Montpellier et restera à Montpellier. Et au mois de juin on verra. Moi ce que je souhaiterai c’est le transférer dès maintenant et qu’on nous le laisse en prêt pendant six mois, pour arranger nos affaires financières parce qu’on est très très mal, mais si ça ne se fait pas on verra bien », a expliqué « Loulou », qui n’a clairement pas l’intention de faire de cadeaux à l’OM dans ce dossier. Et comme Marseille a besoin de joueurs pour cet hiver, et pas forcément pour l’été prochain, cette venue semble à l’heure actuelle particulièrement compliquée à boucler.