MHSC : Objectif atteint pour un Gasset agacé

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraineur de Montpellier, après la défaite face à Lyon (1-3) mais le maintien acquis en Ligue 1 : « Je retiens la mission du maintien dont on en rêvait tellement. On aurait aimé finir sur une bonne note. On a été proche de l'égalisation à 2-2, on a poussé, pris des risques, mais devant une bonne équipe avec un tel pouvoir offensif, les erreurs ne pardonnent pas. J'étais venu pour ça (maintien, ndlr). Si on gagnait cinq ou six matches, cela serait possible. Cela s'est révélé même si on a continué à faire des calculs jusqu'à samedi soir. On fait beaucoup d'erreurs défensives. C'est le problème à l'heure actuelle de Montpellier, qui a encaissé 64 ou 65 buts. Ce n'est pas le hasard. Avec ses moyens-là, on est arrivé à l'objectif. Laissez-moi savourer. Cela m'ennuie surtout pour le public qui a été extraordinaire. On aurait aimé lui faire un cadeau pour les 25 ans, mais on n'y est pas parvenu. Le plus beau cadeau, c'est le maintien. Mon objectif est atteint. Je vais pouvoir embrasser tout le monde, finir à Angers, puis partir en vacances car je suis fatigué ».