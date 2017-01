Dans : MHSC, Ligue 1.

Depuis plusieurs jours, Louis Nicollin ne cache pas sa colère suite aux mauvais résultats de Montpellier. Dans sa ligne de mire, l’entraîneur Frédéric Hantz, touché par les mots de son président.

« Aujourd'hui, il se sent vexé dans sa peau, c'est Monsieur boudeur », a lâché le patron du club héraultais sur le site de L’Equipe, au lendemain de leur réunion. Un entretien qui n’a visiblement rien arrangé.

« Je lui ai fait part de mes griefs, de mes remontrances, a raconté Nicollin. Est-ce que ça a été constructif ? J'ai essayé mais j'ai eu en face de moi quelqu'un de têtu, un entraîneur professionnel m'a-t-il dit, je n'avais jamais entendu ça... Je pensais sincèrement qu'on repartirait de zéro mais je ne crois pas que ça soit son cas à lui. On va bien s'occuper de son problème. » Mais Hantz ne sera pas viré, le dirigeant ne voulant pas dépenser un centime en indemnités de licenciement.

Hantz restera jusqu’à la fin de la saison

« Ce n'est pas lui qui va décider quand même. Si on reste en L1, il restera, vous rigolez ou quoi ? Ne croyez pas qu'on lui fera de cadeaux, a-t-il réagi. (Ironique) A moins qu'il ne soit demandé par Manchester United... Il est sous contrat, ça se terminera dans un an et demi sauf si on descend. Ou alors peut-être que lui voudra partir mais là, ce sera sans indemnités. »

« Ce n’est pas Mourinho ni Guardiola hein »

En attendant, Nicollin refuse de se remettre en question, lui qui a pourtant connu des situations similaires avec René Girard et Rolland Courbis. « Vous n'allez quand même pas me comparer Hantz avec Girard quand même ? Girard, c'était autre chose, a confié le président. Même si je ne suis plus trop ami avec lui, Courbis aussi. (Ironique) Entraîneur professionnel... Oh, ce n'est pas Mourinho ni Guardiola, hein. » Hantz et Nicollin vont donc terminer la saison ensemble. Ça promet...