MHSC : Hantz ne comprend pas pourquoi son équipe a perdu

Dans : MHSC, Ligue 1.

Frédéric Hantz, entraîneur du Montpellier, après la défaite à Nantes (1-0) : « On est déçus. Il y a les chiffres, qui sont significatifs. On tire 17 fois au but, eux 7 fois. Mais on ne cadre que 3 fois, comme eux. On mérite au moins de ramener le match nul. Mais ça veut dire aussi qu'il nous manque des choses. Nantes gagne parce qu'ils sont dans une bonne dynamique. Mais si on joue comme ça, on devrait enfin gagner à l'extérieur. On va bien se reposer et être plus performant sur la deuxième partie de saison ».