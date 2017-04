MHSC : Gasset regrette d'avoir cassé l’arbitre

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après la défaite contre Lille (0-3) : « Vu l’état de mon équipe aujourd’hui, j’ai peut-être mis trop de pression en disant qu’il fallait finir le travail ce soir et obtenir le maintien mathématique. J’ai oublié qu’on avait plusieurs joueurs qui ont disputé moins de 15 matchs dans leur carrière en L1. On a montré de la fébrilité. Lille nous a fait une démonstration de réalisme et nous, on a eu beaucoup d’occasions sans conclure. C’était un jour sans. On a été trop nerveux, moi compris car je languis que Montpellier soit sauvé. À la mi-temps, j’ai peut-être parlé un peu fort. Je me suis excusé auprès de l’arbitre ».