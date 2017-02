MHSC : Gasset a gagné sa première à la mi-temps

Dans : MHSC, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après le succès contre Bastia (2-1) : « En première mi-temps, ce que je craignais est arrivé. On était fébrile, pas en confiance, techniquement limite et on était presque content d'arriver à 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, il y a eu un petit repositionnement au milieu, mais surtout on s’est libéré et on a réussi à l’emporter. L’entrée des jeunes nous a aussi apporté un peu de folie. C’est positif car ce succès est important, surtout face à un concurrent direct. Ces trois points donnent le moral et de la confiance ».