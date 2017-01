MHSC : En froid avec Nicollin, Hantz prépare ses valises

Dans : MHSC, Ligue 1.

Touché par les violentes critiques de son président, Louis Nicollin, Frédéric Hantz a décidé d'un commun accord de quitter le banc de touche du Montpellier Hérault à l'issue de la saison.

« Hantz ne pense qu'à sa gueule ! Durant la conf de presse, il aurait mieux valu qu'il parle de son équipe qui avait été pitoyable à Nantes (3-1) en Coupe de la Ligue. S'il n'était pas content, il fallait qu'il me le dise. Il n'a pas le respect. La mode, ce n'est pas qu'il s'en aille, mais qu'il se fasse virer pour toucher des sous. Et si on descend en L2, il aura l'excuse d'avoir été traumatisé par ça, mais il ira au bout ». Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Louis Nicollin est allé trop loin ce lundi dans les colonnes de France Football...

Suite à cette cassure, les deux hommes se sont réunis lundi dans la résidence du dirigeant héraultais, et une décision ferme en est ressortie. En effet, selon L'Equipe, l'entraîneur du MHSC va bien finir la saison sur son banc... avant de quitter le club de Nicollin dès le mois de juin. Si cet accord en commun est désormais acté, reste désormais à savoir sous quelles conditions les deux clans vont se séparer, alors qu'il restera un an de contrat à Hantz au moment de son départ...