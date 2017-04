PSG : Vasilyev envoie un message glaçant pour le Paris SG

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Le Paris Saint-Germain ne sera resté que 24 heures aux commandes du classement de Ligue 1. Car en s'imposant à Lyon l'AS Monaco a retrouvé sa place de leader et on peut désormais se demander qui pourra faire tomber le club de la Principauté. Du côté de Monaco, on semble désormais avoir un moral monstrueux. Et c'est le message qu'a fait passer Vadim Vasilyev dans les couloirs du stade du Parc OL. Pour le vice-président de l'AS Monaco, le PSG peut presque déjà s'assoir sur le titre de champion de France.

« Il risque quatre matches à gagner, et on sait que ce sera difficile jusqu’à la fin. A Lyon on savait que cela allait être compliqué, parce que la fatigue s’installe. Mais nous avons montré que nous n’avions pas que du talent, mais aussi un état d’esprit. Nous allons tout faire pour gagner ce titre. Personne ne peut arrêter cette équipe, elle ne se fixe pas de limites. Ces joueurs ont envie d'aller jusqu'au bout. Je pense qu’aujourd’hui cette équipe est inarrêtable. On n'a même pas pensé au fait que Paris était repassé devant nous. Ce titre est dans nos mains, notre destin est dans nos mains, pas dans les mains de Paris. On est concentré sur nous même. On ne regarde pas les autres, on ne regarde pas Paris », a lancé le dirigeant russe sur un ton qui ne laissait pas la place aux doutes.