PSG : Monaco retient Fabinho, il se voit pourtant déjà au PSG

Après avoir cédé devant les avances de Manchester City et de Chelsea pour Bernardo Silva et Tiémoué Bakayoko, l’AS Monaco va-t-elle fermer les vannes concernant ses autres pépites ? Outre Thomas Lemar et Kylian Mbappé, Fabinho est également très courtisé. Manchester United et l’Atlético Madrid étaient un temps intéressé, mais désormais, c’est bel et bien le Paris Saint-Germain qui se fait le plus pressant concernant l’international brésilien de 23 ans. Mais pour l’heure, l’ASM se montre inflexible concernant le natif de Sao Paulo, et ne semble pas prête à le lâcher.

Néanmoins, la direction de l’ASM va devoir faire face à une difficulté de plus dans ce dossier : la volonté du joueur. Selon les informations de TF1, le milieu de terrain, si précieux aux yeux de Leonardo Jardim, a averti ses dirigeants qu’il souhaitait rallier le Paris Saint-Germain au mercato. Reste désormais à savoir quelle sera l’attitude du joueur, exemplaire depuis son arrivée sur le Rocher en 2013. Le bras de fer ne semble pas être dans l’ADN de Fabinho. Mais dans cette période de mercato, les surprises ne sont pas rares et les dirigeants monégasques pourraient en faire l’amère expérience…