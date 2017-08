PSG : Kylian Mbappé poussé vers le PSG par Nike ?

Dans : Monaco, Mercato, PSG.

Le dossier Kylian Mbappé pourrait avancer dans les prochains jours si l'on en croit @ParisUnited6 qui affirme qu'une réunion doit avoir lieu du côté de Monaco cette semaine entre l'attaquant français, ses proches et les dirigeants russes du club de la Principauté. Et le Paris Saint-Germain devrait également faire sa première offre officielle à l'AS Monaco pour Kylian Mbappé. Dans cette opération, le PSG sera aidé par Nike, équipementier personnel de la nouvelle star du football français.

En effet, Kylian Mbappé aurait avec l'équipementier américain un contrat avec une clause dite « grand club » qui lui assure des primes maximales s'il évolue au sein d'une équipe figurant dans une liste restreinte et qui comprend le PSG, Manchester City, le FC Barcelone et Chelsea. Selon @ParisUnited6, Nike a le souhait de voir Kylian Mbappé être associé avec Edinson Cavani, pour le marché sud-américain hors Brésil, Marco Verratti et bien évidemment Neymar, énorme vendeur sur le plan mondial. Tout cela alors que le Mondial 2018 se profile et que le PSG y sera certainement très bien représenté. Cependant, Nike n'est pas l'AS Monaco et si les dirigeants du champion de France ont décidé d'empêcher coûte que coûte le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain alors il n'y aura rien à faire.