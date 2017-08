PSG : Fabinho demande une réunion d'urgence à Monaco

Dans : Monaco, Mercato, PSG, Ligue 1.

On l'a appris lundi, Kylian Mbappé va probablement rencontrer avant la fin de la semaine les dirigeants de l'AS Monaco afin de parler plus précisément de son avenir. Mais à priori le jeune attaquant français du club de la Principauté n'est pas le seul à avoir rendez-vous avec ses employeurs dans les prochains jours. En effet, Fabinho, qui ne cache pas son désir de partir et de rejoindre, lui aussi, le Paris Saint-Germain a demandé une réunion officielle pour discuter de sa situation à deux semaines de la fin du mercato.

Selon @ParisUnited6, qui dévoile cette information, l'international brésilien de l'AS Monaco rencontrera Vadim Vasilyev pour lui faire part de son désir de vite signer au PSG, une réunion à laquelle participera Jorge Mendes, qui est très proche des dirigeants russe de l'ASM, et évidemment l'agent de Fabinho, qui travaille avec ce même Jorge Mendes. Pour le joueur, cette réunion n'a qu'un but, obtenir un bon de sortie d'ici le 31 août et si possible même plus tôt. Il n'est toutefois pas certain que Vadim Vasilyev l'entendra de cette oreille.