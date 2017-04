PSG-ASM : Le titre en L1 se joue au Parc OL annonce Jemerson

Dans : Monaco, Coupe de la Ligue, Coupe, PSG.

La finale de la Coupe de la Ligue fait saliver les amateurs de football, et c’est bien normal étant donné qu’elle oppose clairement les deux meilleures équipes du championnat.

Alors que le titre était promis au PSG en début de saison, l’AS Monaco continue de faire la course en tête, et les Monégasques ont récemment prouvé en Ligue des Champions ou au Parc des Princes qu’ils avaient le niveau pour répondre aux Parisiens. C’est pourquoi cette finale de Coupe aura aussi son importance dans la fin de saison annonce Jemerson, pour qui l’ASM pourrait assommer définitivement son concurrent en cas de succès à Lyon.

« Le PSG est une grande équipe comme ils l’ont prouvé ces dernières années. Nous devons respecter cela mais aussi faire notre travail et jouer notre jeu en ayant confiance en nos qualités. Nous devons rester humbles si nous voulons réussir de grandes choses cette saison. Deux matchs avec une victoire et un match nul je crois. J’espère que nous resterons invaincus contre le PSG. Si nous gagnons samedi, nous serons champions. L’intensité que nous imprimons jusqu’à maintenant fait la différence. L’équipe qui maintiendra cette intensité jusqu’à la fin du championnat sera championne. J’espère que nous allons garder cette intensité et notre style de jeu pour rester en tête et être sacrés champions de France », a confié le défenseur central de l’AS Monaco, persuadé que son équipe parviendra à mener à bout son impressionnante saison.