Officiel : Transfert record, 2022... Mendy signe à Man City

Dans les petits papiers depuis plusieurs jours, le transfert de Benjamin Mendy à Manchester City est officiel ! Ce lundi, l'AS Monaco a effectivement annoncé le départ de son latéral gauche contre un chèque de 57,5 ME, une indemnité de transfert record pour un défenseur. L'international français a signé un contrat de cinq ans dans le club de Pep Guardiola.

Please welcome @benmendy23 to Manchester City! #BlueMendy https://t.co/ZLY17WNdlS