Officiel : Monaco rachète le Cercle Brugge !

L’AS Monaco est le nouveau propriétaire du Cercle Brugge KSV ! Le club de deuxième division belge, qui a accepté l’offre de rachat monégasque révélée le 15 février dernier, se réjouit de pouvoir garantir « l'avenir du Cercle Brugge en tant que club professionnel. Le Cercle et Monaco ont l'ambition commune de faire aussi vite que possible du Cercle une équipe stable de la D1A », peut-on lire dans un communiqué. Pour rappel, quatre jeunes de l’ASM évoluent actuellement en prêt au Cercle Brugge, à savoir Paul Nardi, Raphaël Diarra, Mehdi Beneddine et Tafsir Chérif.