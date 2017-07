Officiel : Monaco prolonge Sidibé jusqu’en 2022

Dans : Monaco, Mercato.

L’AS Monaco sait répondre aux bruits de couloir. Après la prolongation de Kamil Glik, qui intéressait Tottenham, le club de la Principauté a répondu aux rumeurs persistantes qui envoient Djibril Sidibé (24 ans) au FC Barcelone. A priori, le latéral droit ne bougera pas puisqu’il a prolongé pour une saison supplémentaire. L’international français est désormais lié au champion de France jusqu’en 2022.

« Nous sommes très heureux d’annoncer la prolongation de Djibril Sidibé et ainsi conserver le défenseur latéral droit de l’Equipe de France, s’est réjoui le vice-président Vadim Vasilyev. Après Falcao et Kamil Glik, nous continuons de sécuriser les contrats de joueurs-cadre de notre effectif, signe supplémentaire de notre volonté de structurer une équipe de premier plan encore cette saison. A l’image de l’équipe la saison dernière, Djibril a réalisé une saison pleine. Cette prolongation est une récompense pour tout le travail accompli sur le terrain et pour ses qualités humaines dans le vestiaire. »