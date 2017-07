Jeune latéral portugais de l’AS Monaco, Ruben Vinagre a pris la direction de Wolverhampton. Le défenseur a été prêté pour une saison au club de D2 anglaise, avec une option d’achat au bout.

???? We are delighted to announce the arrival of young defender @Rubenvinagrejr on a season long loan from @AS_Monaco #WelcomeRuben pic.twitter.com/l67NuJWLng