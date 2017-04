MU : Le but de Martial qui rapporte 10 ME à Monaco

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Auteur de l’ouverture du score ce dimanche sur le terrain de Burnley, Anthony Martial a inscrit son 25e but pour les Red Devils depuis son arrivée.

Un chiffre honorable mais qui est surtout significatif financièrement pour l’AS Monaco. En effet, dans les fameux 30 ME de bonus de son transfert à 50 ME, une prime de 10 ME était promise au club de la Principauté lorsque son ancien attaquant franchirait la barre des 25 buts marqués. C’est désormais chose faite après sa réalisation à Burnley, et cela augmente donc la cagnotte de Monaco dans ce transfert, et dans cette saison où tout réussit au club monégasque.