Monaco, un point c'est tout, un point c'est bien

En déplacement à Leipzig, l'AS Monaco a réalisé un match nul (1-1) pour sa première rencontre en Ligue des champions après sa demi-finale de la saison passée.

Face à l'invité surprise côté allemand de la Ligue des champions, Monaco se devait de retrouver ses esprits, quelques jours seulement après la claque prise à Nice. Privé de Subasic, forfait de dernière minute, le champion de France était dominé à l'entame de la rencontre. Mais il fallait attendre la 33e minute pour voir Leipzig concrétiser sa bonne entame, Forsberg trouvant le chemin des filets d'une frappe limpide (1-0,33e). Leipzig marquait là le premier but de son histoire en Ligue des champions. Mais la formation de Jardim ne perdait pas le fil et une minute plus tard, Tielemans reprenat à bout portant un centre de Touré prolongé de la tête par Diakhaby (1-1, 34e) et ramenait l'ASM à niveau.

La seconde période était nettement moins emballante, les deux formations étant surtout décidées à ne pas perdre. Cependant, le suppléant de Subasic se mettait en valeur, notamment sur une sortie inspirée dans les pieds de Werner (78e) ou sur cette frappe d'Augustin (82e). Un ultime cafouillage devant le but allemand ne permettait pas à Monaco de rafler la mise, et c'est donc sur un score de parité que s'achevait ce match inagural. Dans deux semaines, l'AS Monaco recevra Porto, battu ce soir à domicile, malheur au vaincu.