Monaco : Un penalty cadeau pour Falcao, Garande expulsé

Patrice Garande craignait beaucoup une compensation des arbitres après la polémique du match Monaco-OL et l'entraîneur de Caen avait raison. En effet, dès le début de la seconde période du match entre les deux équipes, ce mercredi soir à Louis II, Monsieur Varela a accordé un penalty à Monaco suite à une faute imaginaire du gardien de Caen sur Falcao dans la surface. Furieux de ce cadeau, Patrice Garande a été expulsé par l'officiel...et Falcao a ouvert le score. Quelques minutes plus tard Damien Da Silva était lui aussi expulsé, mais plus logiquement.