Monaco : Un gardien de but espagnol signe pour 3 ans

Dans un communiqué, l'AS Monaco a annoncé mardi après-midi la signature d'Alvaro Fernandez Llorente, jeune gardien de but d'Osasuna. Le portier espagnol de 19 ans a signé un contrat de trois ans avec le club de la Principauté. « Je suis très heureux de signer à l’AS Monaco, un club qui a démontré la saison passée toute son ambition sportive et qui s’appuie sur de jeunes joueurs. Il y a à l’AS Monaco toutes les structures et le savoir-faire pour grandir. Je veux donner le maximum pour progresser et franchir de nouveaux paliers », a expliqué le gardien de but international espagnol U19 après avoir paraphé son contrat.