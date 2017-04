Monaco : Un départ pour Lemar ? Son père répond

Dans : Monaco, Mercato, Liga.

Courtisé par de nombreux clubs européens en vue du prochain mercato estival, Thomas Lemar ne pense pas encore à son futur.

Très bon sous le maillot de l'AS Monaco, avec qui il a déjà marqué douze buts et délivré huit passes décisives en 43 matchs cette saison, Thomas Lemar a changé de dimension en intégrant l'équipe de France depuis la fin de l'année 2016. Et l'Atlético Madrid, qui a déjà mis 20 millions d'euros sur la table l'été dernier, a prévu de revenir à la charge au prochain mercato. Malgré tout, le milieu offensif de 21 ans ne préfère pas se polluer l'esprit et reste totalement concentré sur sa fin de saison avec l'ASM, qui s'annonce belle. D'autant plus que selon son père, qui gère en partie ses intérêts, il n'y a pas de raison de partir de la Principauté.

« Chaque chose arrivera en temps si ça doit arriver… Aujourd’hui, Thomas est chez le leader de L1. Il n’y a pas de projection particulière. On est dans une logique de progression, et celle-ci passe par du temps de jeu, ce qu’il a à Monaco. Il y a parfois des paramètres économiques qu’on ne maîtrise pas, mais je pense que l’objectif serait qu’il fasse encore une année ou deux à Monaco. Il a son ambition, ses objectifs, forcément l’envie d’aller un peu plus loin. Dans ce milieu, le joueur a son mot à dire, mais il n’est pas toujours le seul à décider », a lancé, sur Ouest France, le père de Lemar, persuadé que le mieux pour son fils serait de rester à Monaco. Reste à savoir ce que décideront les dirigeants en cas de grosse offre...